L'esorcista: Il credente, come sta andando al box office? I primi incassi in USA e Italia

Quali sono gli incassi de L'esorcista: Il credente? Il nuovo film horror della Blumhouse, sequel del capolavoro di William Friedkin, ha aperto nei cinema di tutto il mondo in questi giorni, guardiamo qual è stata la partenza in termini di numeri prima del pienone del week-end.

In Nord-America, mercato che include Stati Uniti e Canada, il nuovo film scritto e diretto da David Gordon Green ha avuto una buona partenza con 2,85 milioni di dollari dalle anteprime di giovedì 5, e si prevede che il film - classificato come R - incasserà tra i 30 e i 36 milioni di dollari al suo debutto, il che segnerà il miglior esordio di sempre per un film della saga. Dei cinque film precedenti, l'originale L'esorcista del 1973 è ancora quello con il box office più alto, a quota 441 milioni di dollari. Nel frattempo, anche in Italia la partenza de L'esorcista: Il credente è stata buona, con un totale di circa 500mila euro incassati in due giorni tra giovedì e venerdì: chiaramente i festivi sabato 7 e domenica 8 saranno fondamentali per gli esiti del progetto di Jason Blum, che però come di consueto per la sua filosofia di cinema è riuscito a mantenere bassissimi i costi di produzione (il budget di produzione è stato di appena 30 milioni).

Ricordiamo che L'esorcista: Il credente è pensato per dare il via ad una nuova trilogia di film, tutti scritti e diretti da David Gordon Green, seguendo lo stesso modello col quale tra il 2018 e il 2022 è stato rilanciato il franchise di Halloween, sempre realizzati da Gordon Green e Blumhouse. I diritti di sfruttamento cinematografico per la saga sono costati circa 400 milioni di dollari, con il primo sequel - L'esorcista: L'ingannatore, The Exorcist: Deceiver in originale - che ha già una data di uscita fissata per il 18 aprile 2025.