L'esorcista: Il credente, com'è nato il ritorno di Linda Blair nella saga?

L’Esorcista - Il Credente uscirà nelle sale in tempo per far parte degli orrori di Halloween del 2023, promettendo di terrorizzare una nuova generazione di fan dopo che il capostipite del franchise è divenuto uno degli horror più famosi di tutti i tempi. Per suggellare il legame tra i film della saga, è stata coinvolta nel film anche Linda Blair.

Dopo aver parlato del ritorno di Ellen Burstyn in L’Esorcista - Il Credente, torniamo a parlare del nuovo film di David Gordon Green per segnalare la partecipazione, sebbene soltanto come consulente, di quella Linda Blair protagonista del primo capitolo della saga.

A proposito del ritorno dell’interprete di Regan MacNeil, il regista del nuovo film ha detto: “È venuta sul set perché era una consulente del film. Sono stato davvero fortunato a poterle far leggere la sceneggiatura, ma non era interessata a un ruolo significativo e a rimettersi in gioco. L’abbiamo portata come consulente perché abbiamo a che fare con dei giovani e vogliamo portarli nei luoghi pericolosi della fantasia in modo sicuro”.

La sinossi del nuovo film recita: “Dalla morte della moglie incinta in un terremoto ad Haiti 12 anni prima, Victor Fielding ha cresciuto da solo la loro figlia Angela. Ma quando Angela e la sua amica Katherine scompaiono nel poso, per poi tornare tre giorni dopo senza ricordare cosa sia successo, si scatena una serie di eventi che costringerà Victor a confrontarsi con il male e, nel terrore e nella disperazione, a rivolgersi all’unica persona viva che abbia mai assistito a qualcosa di simile: Chris MacNeil".

In attesa di poter vedere nelle sale il nuovo horror della saga, vi lasciamo al trailer di L’Esorcista - Il Credente.