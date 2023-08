L'esorcista: Il credente classificato rated-R negli USA: violenza, sesso e blasfemia

Dopo il primo trailer ufficiale de L'esorcista: Il credente c'era da aspettarselo, ma in queste ore è diventato ufficiale: il nuovo capitolo della saga, primo di una trilogia sequel ideata da David Gordon Green, è stato classificato rated-r negli Stati Uniti.

La motivazione, come riportata da Bloody Disgusting, è la seguente: "Molti contenuti violenti, immagini inquietanti, linguaggio blasfemo e riferimenti sessuali". Non che ci si dovesse aspettare qualcosa di diverso, insomma.

Il primo film della trilogia sequel de L'esorcista targata Blumhouse, che arriverà sulla scia del successo della nuova trilogia di Halloween sempre diretta da David Gordon Green, uscirà nelle sale a partire dal 13 ottobre 2023, con Leslie Odom Jr. come protagonista. La trama racconta la storia di Victor, che dalla morte della moglie incinta avvenuta a causa di un terremoto ad Haiti 12 anni fa, ha cresciuto da solo la loro figlia Angela: ma quando Angela e la sua amica Katherine scompaiono nel bosco solo per tornare tre giorni dopo senza alcun ricordo di quanto accaduto, si scatena una serie di eventi che costringerà Victor ad affrontare il male più puro. Ad aiutarlo, l'unica persona viva che dice di aver già assistito a qualcosa di simile: Chris MacNeil (Ellen Burstyn). Nel cast anche Ann Dowd (Hereditary), Raphael Sbarge (Gaslit) e Jennifer Nettles (The Righteous Gemstones).

Il franchise de L'esorcista manca dal grande schermo dal 2005, anno di uscita di Dominion: Prequel to The Exorcist, una versione alternativa di Exorcist: The Beginning dell'anno precedente. Quei film sono arrivati sulla scia di The Exorcist II: The Heretic del 1977 e The Exorcist III del 1990. Universal ha già annunciato la data d'uscita di The Exorcist: Deceiver, secondo capitolo della trilogia Blumhouse.

Per altri contenuti ecco 5 capolavori per ricordare William Friedkin, regista dell'originale Esorcista.