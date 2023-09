L'Esorcista: Il Credente, le bambine possedute sono due nel nuovo, terrificante trailer

Dopo il poster ufficiale de L'Esorcista - Il Credente, il profilo Twitter/X del produttore Jason Blum ha pubblicato il nuovo, terrificante trailer sulla sesta pellicola della saga. "Nei cinema dal 6 ottobre [2023]" scrive come descrizione del post. "Preparatevi!".

Diretto da David Gordon Green, L'Esorcista - Il Credente (The Exorcist: Believer in lingua originale) è il sequel diretto della pellicola del 1973 e costituisce al contempo la prima in cui Ellen Burstyn riprende l'iconico ruolo di Chris MacNeil. Nel cast, ricordiamo anche Leslie Odom Jr., Annn Dowd, Jennifer Nettles e Norbert Leo Butz.

Il film racconta la storia di una coppia di genitori che, di fronte alla figlia posseduta, cercano tutto l'aiuto possibile per salvarla. Si imbattono infine in Chris MacNeil, la quale ha vissuto un'esperienza simile cinquant'anni prima. Riusciranno a spezzare la maledizione che si ripresenta con tutta la propria forza? Se sì, quale rischio personale correranno nel corso dell'impresa? Non ci resta che scoprirlo il prossimo 6 ottobre.

Tuttavia, il successo non sembra essere così immediato: oltre all'insieme di "contenuti violenti, immagini disturbanti, linguaggio scurrile e riferimenti sessuali" che impediranno la visione ai minori di 18 anni, la proiezione di prova de L'Esorcista - Il Credente è stata un flop. In compenso, sappiamo tutti come la saga iniziata nel 1973 sia stata in grado di rinnovarsi pur senza tradire lo spirito originario.

Inoltre, non dobbiamo dimenticare che l'anziana Ellen Burstyn ha deciso di tornare nel progetto dopo ben 50 anni: stipendio a parte, il regista ha assicurato una rivisitazione del personaggio del tutto originale.