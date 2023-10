L'esorcista: come proseguirà la nuova trilogia Blumhouse? Il regista ci va cauto

L'esorcista: Il credente darà vita ad una nuova trilogia sequel de L'esorcista di William Friedkin, ma come proseguirà la saga scritta e diretta da David Gordon Green e prodotta dalla Blumhouse di Jason Blum?

L'autore, che ha fatto la fortuna della saga di Halloween di John Carpenter con la recente trilogia composta da Halloween, Halloween Kills e Halloween Ends, e che prevede di applicare quello stesso modello editoriale al franchise de L'esorcista, ha dichiarato a Collider:

"Vedremo come proseguirà questa saga. Al momento posso dire che abbiamo costruito una road map che penso ci fornirà diverse strade da seguire. Il mondo dell'esorcismo e della possessione è così vasto. Il mondo della spiritualità mi incuriosisce così tanto, ho tante domande. Ma per i prossimi due film della saga abbiamo solo una road map al momento: volevo assicurarmi di non essere così tanto meticolosamente bloccato in una struttura confezionata da non poter deviare strada facendo e cogliere al volo un'opportunità qualora dovesse presentarsi, un'improvvisazione o una deviazione dalla strada principale. Ci sono tante cose che mi piacerebbe fare, siamo di fronte a delle avventure che hanno del grande potenziale creativo. Al momento sono soddisfatto del piano generale che abbiamo, e del team con cui sto lavorando."

Ricordiamo che L'esorcista: L'ingannatore uscirà ad aprile 2025.