L'Esorcista, come si chiama il demone che possiede Regan nel film di Friedkin?

A 50 anni esatti dalla sua uscita, L'Esorcista continua a terrorizzarci grazie a un'atmosfera meravigliosamente costruita da un maestro come William Friedkin e, ovviamente, a un antagonista rimasto nella storia del cinema: parliamo, ovviamente, del demone che prende possesso del corpo di Regan MacNeil.

Demone che, per la precisione, risponde al nome di Pazuzu, entità demoniaca la cui statuina viene ritrovata in un sito archeologico durante l'incipit del film, quando padre Merrin (un Max von Sydow d'annata) si rende conto che di lì a poco dovrà inevitabilmente scontrarsi con l'essere infernale .

La figura di Pazuzu vanta in realtà una storia ben più antica di quella di cristianesimo e cattolicesimo: nelle religioni mesopotamiche, il demone era infatti nient'altro che il re dei venti nonché figlio del dio Hanbi; figura sì demoniaca, Pazuzu veniva però evocato anche per la sua capacità di vincere tutti gli altri demoni, in particolare la demonessa Lamastu, che secondo le tradizioni dell'epoca era solita attaccare le donne gravide.

Pazuzu agisce in maniera fondamentalmente autonoma nel primo film, mentre nel secondo film lo vediamo correre in aiuto di Satana, che aveva preso possesso di una persona a cui egli stesso aveva dato la vita. E voi, quanti incubi avete sofferto a causa della strepitosa e terrificante resa del demone nel film di Friedkin? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento su L'Esorcista e i migliori film con protagonista il diavolo.