L'Esorcista, clamoroso: Linda Blair torna per il reboot!

Linda Blair sembrava ormai sostituita da Jenna Ortega nei panni della posseduta di L'Esorcista, in uno sketch esilarante nella scorsa puntata di SNL. E invece, l'unica e inimitabile bambina del film tornerà più forte di prima in L'Esorcista, trilogia ispirata al cult del 1973.

Scherzi a parte, il pubblico si è chiesto a lungo se l'attrice avrebbe mai fatto ritorno nel reboot: ma finalmente arriva una risposta definitiva, ed è un sì.

Secondo Above the Line, l'attrice avrebbe ottenuto una piccola parte nel sequel, previsto per il prossimo 13 Ottobre. Ambientato 50 anni dopo, il nuovo film di L'Esorcista verrà prodotto dalla Blumhouse e diretto da Gordon Green. A ritornare sarà anche il personaggio di Ellen Burstyn di Chris MacNeil. Insomma, il reboot avrà un profondo e concreto legame con il suo predecessore.

E infatti la nuova trama non è propriamente... nuova. In questo caso la posseduta sarà un posseduto, il figlio di Leslie Odom Jr. che si affiderà a Chris (il padre del primo film) per aiutare il figlio. Insomma, una storia piuttosto simile, ma resa epica dal ritorno delle due attrici principali del primissimo cast.



E voi? Siete contenti del ritorno di Linda Blair nel reboot di L'Esorcista? Lasciate un commento per farci sapere la vostra opinione!