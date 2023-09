L'esorcista: il capolavoro di William Friedkin torna al cinema in 4K, tutte le date

L’Esorcista, il capolavoro dell’horror diretto da William Friedkin, è stato presentato in queste ore al Festival di Venezia 2023 nella sua versione restaurata Director's Cut 4K, versione inedita che esordirà al cinema nei giorni 25-26-27 settembre per celebrare il 50° anniversario del film.

Questo evento senza precedenti porterà nuovamente l'orrore e il brivido nelle sale cinematografiche, illuminando il buio con immagini straordinarie che terranno gli spettatori incollati allo schermo, proprio come ha fatto con le generazioni passate. "Credo che The Exorcist sia tanto intenso oggi, a distanza di cinquant’anni, quanto lo fu al momento della sua prima uscita. È questa la genialità della storia di William P. Blatty’" dichiarava il compianto regista William Friedkin, scomparso nelle scorse settimane, in occasione dell’annuncio della presenza della versione restaurata del film alla Mostra del Cinema (l'autore è tornato a Venezia anche con il suo ultimo film The Caine Mutiny Court-Martial, completato prima di morire.

In vista di questo anniversario epocale, Warner Bros. Discovery ha dedicato un impegno straordinario per restaurare L'Esorcista in una magnifica versione Director's Cut, con una qualità visiva ineguagliabile grazie alla tecnologia 4K: ogni dettaglio è stato curato con precisione, dal suono inquietante ai dettagli visivi mozzafiato, creando un'esperienza cinematografica completamente immersiva.

L'esorcista compare ovviamente nella nostra lista dei 5 capolavori di William Friedkin da recuperare assolutamente, quindi se ancora non lo avete fatto non perdete questo straordinario appuntamento al cinema.