L'esorcista, Blue Beetle e Shark 2 arrivano in home-video: le novità da Warner Bros

Warner Bros Discovery ha annunciato il calendario delle uscite home-video di novembre 2023, che includerà tantissime novità nei generi più disparati, dai supereroi DC con Blue Beetle al folle shark-movie Shark 2 con Jason Statham, passando per il capolavoro horror L'esorcista di William Friedkin.

Si pare da oggi giovedì 9 novembre con SHARK 2 – L’ABISSO, l’avventura da brividi con protagonista Jason Statham, che fa seguito a quella del blockbuster del 2018, disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD, con le versioni Blu-ray che includeranno anche tanti contenuti extra come un Making of e uno speciale sulle temibili creature al centro del film. Inoltre, i fan di Jason Statham potranno trovare anche lo speciale cofanetto 2 film collection di Shark, che conterrà al suo interno i due capitoli della saga.

Sempre da oggi arriverà in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD Blue Beetle, il film DC diretto da Ángel Manuel Soto che segna il debutto sul grande schermo dell’omonimo supereroe interpretato da Xolo Maridueña. Tanti gli inediti contenuti speciali presenti nella versione Blu-ray, dal dietro le quinte del film ad una featurette sull’origine del personaggio fino ad uno speciale sui segreti dietro i potenti poteri di Blue Beetle. Inoltre, sempre a partire dal 9 novembre, sarà disponibile anche la speciale versione del film Steelbook 4K Ultra HD accompagnata dal Funko Pop! di Blue Beetle.

Dal 23 novembre arriverà THE NUN II, secondo capitolo della saga blockbuster che sarà edito nei formati DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD, mentre per festeggiare i vari anniversari dei cult targati Warner Bros che ricorreranno in questo mese saranno disponibili anche L’Esorcista, per la prima volta in 4K UHD (che celebra il suo 50esimo anniversario) e anche la steelbook 4K de Il Fuggitivo (30esimo anniversario) e il 4K de La Valle dell’Eden.

Ricordiamo che The Nun 2 è già disponibile in digitale, distribuito da Warner Bros sulle principali piattaforme di vod.