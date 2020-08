L'Esorcista, arriva il remake da Warner Bros.: svelata anche la data di uscita!

Secondo un nuovo rapporto di Deadline, l'acclamato horror L'Esorcista di William Friedkin tornerà al cinema con un remake ufficiale prodotto dalla Warner Bros. Pictures.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli dato che la notizia è arrivata a margine in un rapporto più ampio incentrato sull'annuncio del remake di Inseparabili di David Cronenberg con protagonista Rachel Weisz: la nota sul remake de L'Esorcista presente nell'articolo di Deadline ne parla come un 'reboot cinematografico' e lo elenca fra i vari progetti attualmente in sviluppo in casa Warner da parte dell'autrice Morgan Creek.

Secondo quanto sostenuto dal magazine, il film arriverà nel 2021.

Basato sul romanzo di William Peter Blatty, il film originale ha guadagnato oltre al plauso della critica e il riconoscimento quasi universale di miglior horror di tutti i tempi anche quattro sequel, il più recente dei quali è uscito nelle sale nel 2005, con FOX che ha inoltre prodotto un adattamento sotto forma di serie tv che è andata avanti per due stagioni. La storia originale si concentra su una ragazza che inizia a mostrare un comportamento bizzarro che la scienza tradizionale non riesce a spiegare. Un prete locale interviene e conduce un esorcismo nella speranza di liberare il corpo della ragazza da un essere malvagio.

Cosa ne pensate di questo annuncio? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nostro speciale sui cinque migliori film con protagonista il Diavolo.