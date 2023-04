L'esorcista, annunciato il titolo del sequel di David Gordon Green!

Universal Pictures ha svelato pubblicamente il titolo del primo sequel de L'esorcista, classico del genere horror diretto nel 1973 da William Friedkin. Alla regia del seguito ci sarà David Gordon Green e ora è stato annunciato ufficialmente il titolo completo del lungometraggio, uno dei più attesi dei prossimi mesi nelle sale.

In base a quanto riporta Bloody Disgusting, Universal avrebbe annunciato al CinemaCon di Las Vegas che il film s'intitolerà The Exorcist: Believer.



Il film riavvia ufficialmente il franchise horror inaugurato negli anni '70 da Friedkin, e il titolo tradisce l'abitudine recente di assegnare al sequel/reboot lo stesso titolo del primo film, come successo con Halloween, diretto proprio da David Gordon Green nel 2018. Il franchise sequel de L'esorcista sarà una trilogia, come confermato ormai parecchi mesi fa.



The Exorcist: Believer uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo mese di ottobre, con Leslie Odom Jr. nei panni del padre di un bambino posseduto. Alla disperata ricerca di aiuto, il genitore si rivolge a Chris MacNeil, madre di Regan MacNeil. Per l'occasione, Ellen Burstyn torna in L'esorcista riprendendo il ruolo della genitrice della bambina posseduta dal demonio nel primo capitolo. Uno degli ultimi rumor non ancora confermati riguarda il possibile ritorno di Linda Blair nel ruolo che la rese celebre in tutto il mondo.



In ogni caso il sequel de L'esorcista sarà diverso da quello di Halloween, e i fan aspettano trepidanti di vedere il lungometraggio di Green.