L'Esorcista: Ann Dowd di The Handmaid's Tale si unisce al cast del reboot

La Universal ha recentemente annunciato l'arrivo di una trilogia de L'Esorcista, curata da David Gordon Green e Danny McBride, le menti dietro i recenti film horror di Halloween. Adesso un'attrice si è unita al cast del reboot del classico del 1973: si tratta di Ann Dowd, nota per The Handmaid's Tale.

L'attrice si aggiunge a un cast già formato da Leslie Odom Jr. ed Ellen Burstyn. Non è ancora noto quale sarà il ruolo interpretato da Dowd, ma sappiamo che Burstyn riprenderà quello di Chris MacNeil, che abbiamo conosciuto nell'originale.

In ogni caso Dowd rappresenta sicuramente un'aggiunta di qualità. Si tratta infatti di un'attrice interessante, che ha una voce sicuramente perfetta per il tono della nuova trilogia. Sicuramente in molti la ricorderanno nei panni della brutale e temibile zia Lydia in The Handmaid's Tale, che le ha fatto conquistare un Emmy Award come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica nel 2017, oltre ad altre due nomination nel 2018 e nel 2021. Proprio in questo ruolo abbiamo potuto vedere tutto il suo potenziale per un horror come L'Esorcista. Secondo alcune speculazioni, nella pellicola potrebbe interpretare un personaggio oscuro o con legami soprannaturali.

Intanto scopriamo che le riprese del reboot dell'Esorcista sono in corso già da settimane, e sembra che Burstyn abbia già girato le sue scene. Il film sarà presentato in anteprima il 13 Ottobre 2023.