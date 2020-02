Gli esorbitanti prezzi per la prima mondiale di James Bond: No Time To Die a Montecarlo

Se i prezzi per il nuovo orologio di James Bond non rientrano esattamente negli standard dei gadget abbordabili, scoprite quando costano i biglietti vip per la premiere mondiale di No Time To Die nel Principato di Monaco.

Il 7 aprile la ricca città-stato europea ospiterà l'anteprima mondiale del nuovo film di James Bond, con la proiezione esclusiva che si svolgerà al Grimaldi Forum durante un evento di beneficenza per la Princess Grace Foundation USA.

Stando a quanto riferito dal sito web della stessa fondazione, la proiezione sarà "l'esperienza James Bond più esclusiva ed immersiva al mondo", con i biglietti che vengono venduti in due categorie: la più economica, alla cifra di $4007 dollari, è denominata "VIP Bond Experience", mentre quella più esclusiva di quella esclusiva toccherà i $10.000 dollari ed è etichettata come "Ultra-VIP Bond Experience".

Come potete vedere nella foto in calce all'articolo, la Vip Bond, pensata evidentemente per gli straccioni, consentirà soltanto l'accesso al tappeto rosso e al gala serale che si terrà all' Hotel Metropole (un cinque stelle, qualora ci fosse bisogno di precisarlo, ovviamente considerato fra i migliori hotel del mondo); quella Ultra-Vip, invece, oltre chiaramente ad includere i benefici del pass inferiore, vi permetterà di sorseggiare champagne in compagnia del Principe Alberto II e numerose altre celebrità, vi garantirà posti di lusso per la proiezione, un giro a bordo della celebre Aston Martin di James Bond, un party post-visione al Casino de Monte-Carlo e perfino una sessione fotografia a tema Bond con tanto di stilista personale.



Da notare, infine, la presenza di un terzo biglietto, denominato "Ultimate Bond Experience": il listino però lo definisce addirittura "senza prezzo", e per ottenerlo bisogna contattare direttamente M, l'iconico direttore del Secret Intelligence Service.

Fatevi sotto, avanti: è per beneficienza!

