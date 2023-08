Esistono 5 film di Dwayne Johnson non ambientati nella giungla? Ecco i titoli!

Nel corso della sua carriera molti hanno 'contestato' una certa mancanza di range attoriale nella scelta dei ruoli per cui Dwayne Johnson è stato ingaggiato. Un recente tweet è tornato a ironizzare sul fatto: "nomina 5 film in cui Dwayne Johnson non si trova in una giungla o ti sparano". Sfida accettata.

L'acchiappadenti (2010): diretto da Michael Lembeck, qui Johnson interpreta un giocatore di hockey che si ritrova a diventare per due settimana una fatina dei denti. La Gang di Gridiron (Gridiron Gang) (2006): regia di Phil Joanou. Qui l'attore interpreta Sean Porter, un assistente sociale nel riformatorio di San Francisco che darà una seconda possibilità ad alcuni carcerati, coinvolgendoli in una squadra di football. Il re scorpione (Scorpion King - 2002): nasce come spin-off di La Mummia, e avrà diversi sequel. Skyscraper (2018): Johnson è Will Saywer, un agente costretto a lasciare l'FBI a causa di una terribile esplosione che gli ha portato via una gamba. Baywatch (2017): qui insieme a Dwayne ci sono anche Zac Efron e Alexandra Daddario.

Che Johnson sia una sorta di re della giungla? In un certo senso sì. Ma Dwayne Johnson non appare solamente in giungle e in sfide impossibili. La sua carriera infatti sembra più variegata di quanto si pensi.