Esiste una versione alternativa della scena post-titoli di Ant-Man and the Wasp

In attesa di poterlo rivedere in edizione home video, l'attrice Evangeline Lilly è tornata a parlare di Ant-Man and the Wasp, che ha debuttato da noi ad agosto nei cinema. A quanto pare, esisterebbe una versione alternativa di tale scena.

ATTENZIONE! SPOILER!



Nella sequenza in questione, vediamo Scott Lang (Paul Rudd) recarsi nel Regno Quantico. Ma quando dovrebbe uscirne, c'è il silenzio dall'altra parte: scopriamo dunque che Hope (Lilly), Janet (Michelle Pfeiffer) e Pym (Michael Douglas) sono stati polverizzati in seguito allo schiocco di dita di Thanos in Avengers: Infinity War.

"Sono stata molto contenta quando ho visto la versione finale della scena perché hanno tagliato le nostre reazioni e hanno mostrato direttamente noi in cenere" spiega l'attrice "Il cambiamento ha reso la scena più drammatica e funziona meglio. Le nostre reazioni erano fuori luogo. Nessuno di noi sapeva cosa stava facendo! Penso che la nostra recitazione fosse più un'ascesa verso il Paradiso che qualcosa di spaventoso e negativo come doveva essere".

"E' stato uno degli ultimi giorni di riprese, e avevamo saputo dello schiocco di dita. Ma non sapevamo ancora come fosse, non eravamo stati sul set di Infinity War" continua l'attrice di Ant-Man and the Wasp "Sapevamo l'idea di base. Sapevamo che Thanos aveva schioccato le dita e molti di noi sarebbero scomparsi. Non avevamo visto Tom Holland piangere abbracciato a Tony Stark, non avevamo visto le varie emozioni, il dramma o il dolore di queste morti. Non so nemmeno se Peyton Reed sapesse cosa fare, perché nessuno di noi era stato parte o aveva girato Infinity War".