Esilarante trailer di The Night School, la nuova spassosa commedia con Kevin Hart!

È stato appena rilasciato il trailer della divertentissima commedia con Kevin Hart, intitolata the, la scuola serale. Guardatelo, è davvero esilarante!

Il simpaticissimo attore comico Kevin Hart e il produttore Will Packer - che ha collaborato alla serie di successo Ride Along e Think Like a Man - portano il loro stile inconfondibile a The Night School.

Basata su una storia scritta da Hart, la commedia del regista Malcolm D. Lee (Girls Trip) segue un gruppo di disadattati che sono costretti a frequentare corsi per adulti (sali), nella speranza di superare l'esame GED. Hart produce la pellicola con la sua Hartbeat Productions e Packer fa lo stesso tramite la sua Will Packer Productions.

Night School uscirà nelle sale cinematografiche il 28 settembre 2018 ed è prodotto da James Lopez e Preston Holmes. Al fianco di Hart troviamo anche Tiffany Haddish (The Last O.G.), Taran Killam (Storia ubriaca), Rob Riggle (22 Jump Street), Romany Malco (Weeds) e Ben Schwartz (Happy Anniversary).

Che ne dite? Vi sembra divertente dal trailer? Ditecelo nei commenti!