Esilarante Ryan Reynolds! Eccolo che prende in giro la sua maschera di Lanterna Verde!

non è stato proprio il più grande adattamento cinematografico di tutti i tempi dei DC Comics. Il protagonista era Ryan Reynolds, che non ha mai avuto problemi ad ammettere la cosa!

In tanti hanno criticato quel film, e adesso Reynolds ci mette del suo, con un post social in cui prende un po' in giro il costume che indossava, nello specifico, la mascherina!

Reynolds ha pubblicato una sua foto su Instagram nella quale lo si vede indossare sul volto un pezzo di tessuto come fosse una maschera, con un paio di occhiali sopra per mantenere fermo il pezzo di stoffa. L'attore ha scherzato nella didascalia sul fatto che questo era il "prototipo" della maschera di Lanterna Verde, prima che intervenissero i superpoteri del CGI.

Date un'occhiata!

Adesso, come sappiamo, Reynolds ha cambiato bandiera, e interpreta il supereroe Marvel, Deadpool, che arriva il 16 maggio al cinema!

La sinossi dell'Untitled Deadpool sequel recita ironicamente: Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo".