Esilarante Robert Downey Jr.! Guardate l'attore che festeggia il giorno di San Patrizio!

sa come si festeggia! ieri è stato il giorno di San Patrizio e l'Irlanda (e il mondo intero), hanno festeggiato come si conviene. Il globo si è tinto di verde, e pure Iron Man non si è fatto pregare. Guardate come si è vestito il buon Robert!

Avengers: Infinity War sta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e la star Robert Downey Jr. si gode gli ultimi giorni prima tel turbinoso lancio del film, festeggiando San Patrizio con molto stile! Il nominato all'Oscar ha usato il suo account Instagram per mostrarsi vestito completamente di verde - come si conviene a questa celebrazione - mentre abbraccia un albero! Grandioso!

Che stia cercando un po' di fortuna per il suo personaggio? Dopotutto, come sappiamo, Tony Stark avrà da fronteggiare diversi problemucci con l'arrivo sulla terra di Thanos...

Diteci cosa pensate di questo esilarante scatto nei commenti, qui sotto!

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers 3 arriva in Italia il 25 aprile!