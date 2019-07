Un esilarante meme rivela il vero villain del Marvel Cinematic Universe

Spider-Man: Far From Home è finalmente arrivato anche nelle sale italiane e un fan ha approfittato di una delle rivelazioni del film per creare un meme tanto esilarante quanto veritiero.

Attenzione, come avrete intuito la notizia contiene spoiler su Spider-Man: Far From Home.

La rivelazione di cui parliamo, per quanto potesse apparire scontata per i fan più affezionati dell'arrampicamuri, è la scoperta del piano di Quentin Beck (aka Mysterio) per rendersi finalmente popolare agli occhi del mondo intero.

Come potete vedere in calce alla notizia, Mysterio fa parte dei numerosi villain del MCU che rientrano nella categoria del "Mi sento personalmente offeso da Tony Stark quindi ora mi darò all'omicidio di massa." Con lui troviamo vari Iron Monger (Iron Man), Whiplash (Iron Man 2), Aldrich Killian (Iron Man 3), Ultron (Avengers: Age of Ultron), Zemo (Captain America: Civil War) e Avvoltoio (Spider-Man: Homecoming): insomma, si direbbe che molti dei problemi della saga siano stati causati dalle azioni di Tony e la sua Stark Industries.

Le azioni del personaggio di Jake Gyllenhaal e di tutto il suo team di collaboratori, infatti, sono state alimentate da una vendetta nei confronti del miliardario, il quale si era impossessato della tecnologia sviluppata da Beck per poi licenziarlo.

Mentre Spider-Man: Far From Home è ancora in programmazione nelle sale, manca ormai poco più di una settimana al 20 luglio, giorno in cui i Marvel Studios presenteranno la fase 4 del MCU al Comic-Con di San Diego. Nel frattempo vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home.