L'esilarante intervista di John Boyega su tutto ciò che NON vedremo in Episodio IX

Stanchi delle solite teorie su Star Wars? Vorreste vedere una Galassia alternativa? Allora l'intervista di John Boyega è quello che fa per voi: al "The Tonight Show with Jimmy Fallon" l'attore, non potendo parlare di ciò che accadrà nell'Episodio IX, parla di ciò che NON succederà... Ed è un vero peccato.

L'intensa attività promozionale per l'uscita di Star Wars: L'ascesa di Skwalker sono uno stress da non sottovalutare per l'intero cast e quando lo script di Star Wars: L'ascesa di Skywalker è comparso su ebay tutti gli sforzi stavano per essere vani. Fortunatamente, scapata la tragedia, gli attori hanno potuto ritornare alla loro "comune" vita da divi di Hollywood.

Durante la sua ultima apparizione televisiva Boyega è stato ospite di Jimmy Fallon e ha conquistato il pubblico dello studio con battute tanto inverosimili quanto esilaranti:

"Non sentirete Darth Vader dire: 'Luke, sono il tuo paparino' o Obi- Kan esclamare 'Accidenti! Non ho indossato il mio intimo modellante oggi!' e neanche Yoda esultare 'Appena visto Dobby di Harry Potter su Tinder io ho. Un match noi abbiamo'."

L'attore continua affermando che, purtroppo, non sentiremo Luke Skywalker pronunciare le parole "Ho dei capezzoli, Greg. Potresti mungermi?".

Questo e altro ancora nel video dell'intervista, che potete trovare in alto per intero, durante la quale Boyega ci ricorda che non è mai sbagliato non prendersi troppo sul serio, neanche se sei il più anziano dei maestri Jedi: era questo che intendeva Oscar Isaac quanto parlava di maggiore libertà creativa sul set?

Intanto, il nuovo TV Spot di Episodio IX viene distribuito e, lasciando questo sentiero be più umoristico, J.J. Abrams parla dei temibili cavalieri di Ren.