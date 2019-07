L'esilarante Bottle Cap Challenge di Ryan Reynolds per promuovere il suo Gin Aviation

Prima ci ha pensato Jason Statham a svitare il tappo di un bottiglia con un calcio rotante, seguito poi in modo ancora più badass da Donny Yen, che lo ha fatto bendato, ma adesso anche Ryan Reynolds ha accettato di raccogliere la cosiddetta Bottle Cap Challenge, promuovendo nel mentre la sua marca di Gin, Aviation.

Secondo poi poteva mai Ryan Reynolds girare un contenuto virale e non essere esilarante? Ovviamente no, e infatti questa sfida all'ultima svitata si è rivelata un pretesto divertito di fare un po' di pubblicità al suo amato distillato da degustazione, per altro fallendo miseramente la challenge e dandosela a gambe sul finale del filmato.



Vediamo infatti un'inquadratura dell'Aviation mentre si sposta in molti luoghi differenti per poi arrivare alla roulotte di Reynolds, che sorridente prende la bottiglia di Gin, la porta all'interno del suo alloggio e poi si cimenta nella sfida. Si prepara, saltella sul posto, fa partire il calcio rotante al rallenty e... colpisce in pieno la bottiglia, fracassandola al suolo. Dopodiché prende e in tutta fretta lascia la sua roulotte.



Tra i tre video pubblicati dalla diverse star, questo di Reynolds è sicuramente il più divertente, anche se l'attore non riesce a imitare i colleghi nello svitamento del tappo con un calcio ben assestato. A lui piace riderci sopra, però.