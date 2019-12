L'esercito di Ant-Man in una concept art di Avengers: Endgame

Il libro Avengers Endgame - The Art of the Movie ha rivelato, attraverso le concept art, una interessante serie di scene che avrebbero potuto essere incluse nel film e che per diversi motivi sono state scartate e non hanno mai visto la luce. Una di queste ha per protagonista Ant-Man, interpretato da Paul Rudd.

In Avengers: Endgame Ant-Man ha un ruolo di tutto rispetto, diventando Giant-Man nello scontro finale con Thanos (dove è recentemente comparso anche l'ormai onnipresente Baby Yoda), ma a quanto pare avrebbe potuto addirittura guidare un esercito tutto suo. La nuova concept art, che si può vedere nel post Reddit in calce all'articolo, mostra infatti delle scene in cui ci sono delle formiche giganti, che sarebbero state scatenate contro i Chitauri e le armate di Thanos.

L'esercito di insetti non è l'unico momento di gloria per Ant-Man in Endgame che non è finito nel film. Secondo altri piani, sarebbe stato anche protagonista di una mossa in stile "Fastball special". Magari vedremo qualcosa del genere nel prossimo stand alone, il terzo, dedicato al personaggio di Paul Rudd, che tornerà nel Marvel Cinematic Universe con la regia di Peyton Reed. Il regista ha recentemente dichiarato che ci sono ancora molte cose da esplorare nel prossimo sequel. Il prossimo film del MCU a uscire nelle sale, lo ricordiamo, sarà Black Widow il 1° maggio 2020, mentre l'epica battaglia finale di Avengers: Endgame avrebbe dovuto essere combattuta anche da Nakia.