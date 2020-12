L'esercito delle 12 scimmie compie 25 anni: ecco chi doveva essere il protagonista

Alla fine di questo dicembre L'esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam compirà 25 anni dalla sua uscita nelle sale statunitensi e questo ci dà l'occasione di scavare dietro il periodo della sua produzione per capire come si è arrivati al film fatto e finito e cosa è stato - oltre alla genialità di uno come Gilliam - a sancirne il successo.

All'inizio della produzione, infatti, Terry Gilliam non aveva la minima intenzione di ingaggiare Bruce Willis né tantomeno Brad Pitt nelle due parti principali della pellicola. Tratta dal cortometraggio del 1962 La Jetée di Chris Marker, la pellicola trae ispirazione anche da Il teschio, un racconto di Philip K. Dick del 1952 e di cui Gilliam è molto appassionato.

Nelle fasi iniziali della produzione del film, al momento del casting per le parti principali Gilliam voleva reclutare assolutamente Nick Nolte nel ruolo di James Cole e Jeff Bridges in quello di Jeffrey Goines, ma la Universal rifiutò tali scelte. La scelta di Gilliam ricadde quindi su Bruce Willis, che aveva conosciuto all'epoca del casting per il suo film precedente, La leggenda del re pescatore, convinto che Willis incarnasse perfettamente "qualcuno di forte e pericoloso, ma al tempo stesso vulnerabile".

Per il ruolo di Goines, Gilliam era convinto che Brad Pitt non fosse il nome adatto, ma il suo casting director lo convinse del contrario. All'epoca delle riprese il nome di Pitt non era ancora quello di una super star quindi il suo ruolo è piuttosto breve nel film; tuttavia, poco prima dell'uscita del film nelle sale la fama di Pitt era aumentata a dismisura grazie ai suoi successi usciti nel 1994 ovvero Intervista col vampiro, Vento di passioni e Seven; così la presenza di Pitt nel cast aiutò considerevolmente il successo al box-office de L'esercito delle 12 scimmie, che incassò quasi 170 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 30 milioni.

