Gli esecutivi Disney vs. COVID-19: Bob Iger rinuncia allo stipendio, Bob Chapek alla metà

I grandi nomi in Casa Disney si rimboccano le maniche e per affrontare la crisi dovuta al Coronavirus danno un taglio ai propri stipendi, a partire dall'ex-CEO Bob Iger e da quello attuale, Bob Chapek.

Nella giornata di oggi, Walt Disney Company ha inviato un promemoria al proprio staff in cui si comunicava il taglio degli stipendi per gli esecutivi della compagnia: -20% sullo stipendio per i VP di ogni livello, -25% ai Senior VP, e -30% ai VP esecutivi e ai loro superiori, il tutto a partire dal 5 aprile.

Inoltre, l'attuale CEO di Disney Bob Chapek vedrà il suo salario ridursi del 50%, mentre l'ex-CEO Bob Iger, che ricopre ora il ruolo di Executive Chairman, rinuncerà alla totalità del suo stipendio.

La decisione è stata presa per aiutare la compagnia a far fronte alle difficoltà economiche generate dall'interruzione della produzione, della produzione, e alla chiusura di numerose strutture come resort e parchi a tema.

"Nel giro di poche settimane abbiamo assistito allo sconvolgimento della nostra compagnia, tra la chiusura a tempo indeterminato di parchi e hotel, la sospensione della nostra linea di crociere, l'interruzione della nostra produzione cinematografica e televisiva, e rinvii della nostra distribuzione sia a livello domestico che internazionale, come anche la chiusura dei nostri negozi" ha scritto Chapek nel memo "E mentre sono convinto che rimanendo uniti supereremo e verremo fuori ancora più forti da questo periodo complicato, dobbiamo prendere le misure necessarie per attutire l'impatto finanziario [di questa crisi] a breve e lunga distanza sulla nostra compagnia".

Nel resto del promemoria viene poi ricordato come La Casa di Topolino, oltre al taglio degli stipendi per i piani alti e la garanzia del mantenimento di quelli dei dipendenti dei parchi a tema, stia prendendo ogni precauzione e misura necessaria per assicurare la salvaguardi dei propri impiegati, ma anche il prosieguo dei lavori per chi può operare da casa.