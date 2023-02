Escobar, Javier Bardem fu esiliato sul divano da Penelope Cruz per colpa del film!

Essere una coppia nella vita reale ed interpretare una storia d'amore sul grande schermo non è mai semplice. A confermarlo sono stati Penelope Cruz e Javier Bardem che in Escobar - Il fascino del Male interpretano rispettivamente la giornalista Virginia Vallejo e il celebre magnate della droga.

Nonostante non sia la prima volta che i due si trovano a lavorare sullo stesso set interpretando una storia d'amore, secondo quanto dichiarato sia da Bardem che dalla Cruz è sicuramente stata la più difficile. Dopo che l'anno scorso Javier Bardem ha dedicato il premio Goya all'attrice, i riflettori si sono nuovamente puntati sulla loro storia d'amore fatta anche di una lunga collaborazione artistica cominciata ben prima che iniziassero una relazione.

Parlando del lavoro fatto in Escobar - Il fascino del Male, in più di una intervista, l'attore aveva svelato quanto fosse stato difficile girare alcune scene. Parlava, in particolare, di quando il personaggio di Pablo aveva atteggiamenti violenti nei confronti di Virginia Vallejo, giornalista con cui il trafficante aveva avuto una focosa e passionale storia d'amore. Dopo aver girato quei momenti pare che la Cruz abbia subito un pò il contraccolpo della violenza delle scene rifiutandosi di parlare con Bardem e mandandolo a dormire sul divano. La stessa attrice ha ammesso poi da Ellen di aver avuto un pò di problemi durante i momenti di pausa delle riprese nel processare il look che Bardem sfoggiava per il film.

Mentre la loro storia d'amore ha messo radici solo nella metà degli anni 2000, la loro collaborazione artistica parte addirittura da Jamon, Jamon film del 1992. Vi consigliamo il nostro approfondimento nel quale sveliamo in quanti film Penelope Cruz e Javier Bardem hanno lavorato insieme. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!