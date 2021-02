Escobar - Il fascino del male, ecco in quanti film ha recitato la coppia Bardem-Cruz

Questa sera andrà in onda il film Escobar - Il fascino del male, pellicola di produzione spagnola diretta da Fernando León de Aranoa e che vede protagonista la coppia di calibro internazionale composta da Javier Bardem e Penelope Cruz, arruolati per l'ennesima volta insieme nello stesso film. Quante altre volte è accaduto? Scopriamolo!

Escobar - Il fascino del male è in realtà il penultimo film ad aver visto insieme sul grande schermo sia Javier Bardem che Penelope Cruz, in quanto l'ultimo ad aver avuto questo privilegio è il film drammatico Tutti lo sanno, scritto e diretto dal due volte Premio Oscar Asghar Farhadi. Per trovare la prima collaborazione sul grande schermo di quella che è una coppia felice anche nella realtà bisogna risalire al film Prosciutto Prosciutto, diretto nel 1992 da Juan José Bigas Luna.

Dopo una seconda collaborazione in Más que amor, frenesí, film del 1996 diretto dal "triumvirato" Alfonso Albacete, Miguel Bardem, David Menkes, si passa a L'amore nuoce gravemente alla salute, già l'anno successivo (1997), diretto da Manuel Gómez Pereira. Nello stesso anno arriva anche il battesimo di Pedro Almodovar nel suo film cult Carne trémula, mentre bisognerà attendere altri 11 anni per la collaborazione successiva, ovvero in Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen nel 2008, film che consegnerà alla Cruz il suo Premio Oscar come attrice non protagonista. Bardem aveva vinto la statuetta l'anno precedente sempre da non protagonista per il film Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen.

Prima di Escobar - Il fascino del male, c'è ancora una collaborazione tra Bardem e la Cruz: si tratta di quella in The Counselor - Il procuratore, film di Ridley Scott in cui in realtà tra i due attori non ci sono quasi scene in comune.