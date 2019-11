Escludere Vedova Nera da una scena di Avengers: Endgame è stata una scelta dura

Il dittico Avengers: Infinity War/Avengers: Endgame è stato il momento culminante del Marvel Cinematic Universe visto finora, ma anche uno dei suoi passaggi più sofferti: l'aver sacrificato alcuni personaggi è un bel peso da portare sul cuore, tanto per i fan quanto (e forse soprattutto) per gli addetti ai lavori.

Ancora oggi, ad esempio, i membri dei Marvel Studios piangono lacrime amare per non aver potuto inserire Vedova Nera nella scena 'A-Team' presente durante la battaglia finale contro Thanos, sequenza durante la quale vediamo per la prima volta le donne Marvel fare squadra (quasi) al completo.

Quasi, appunto, perché la povera Natasha a quel punto del film aveva già dato la vita per permettere ai suoi compagni di ottenere la Gemma dell'Anima: "Quella scena è stato un mettere in mostra anni di lavoro sullo sviluppo di questi personaggi nei vari film che abbiamo fatto, facendole fare squadra per combattere una minaccia più grande. Sono davvero fiero di esser stato in grado di rendere al meglio quel momento, c'è voluto un bel po' di tempo perché volevo mostrare ogni personaggio nel modo migliore e venirne fuori con un'immagine che mostrasse ognuna di loro e tutto il loro potere. Solo, sono ancora triste per non aver potuto includere Vedova Nera" ha spiegato Andy Park, membro del Visual Development Team dei Marvel Studios.

Natasha, inoltre, avrebbe dovuto essere presente in una scena tagliata da Avengers: Infinity War, durante la quale avremmo visto la reunion tra lei e Hulk. Pare, invece, che nelle idee originali dei Russo per Endgame ci fosse quella di far tornare in vita tutti gli eroi prima della battaglia contro Thanos.