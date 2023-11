Quanto esce il live-action sull'Uomo Tigre? Ecco cosa sappiamo

L'adattamento live-action di manga e anime è la nuova frontiera dell'intrattenimento: il successo clamoroso di One Piece ha permesso all'industria di lasciarsi alle spalle i recenti fallimenti (pensiamo a Ghost in the Shell o Cowboy Bebop), dando il via libera a vari progetti tra cui uno dedicato all'Uomo Tigre.

L'annuncio di un live-action de L'Uomo Tigre è arrivato durante la giornata di ieri completamente a sorpresa: niente lasciava pensare che qualcuno avesse intenzione di mettere le mani sullo storico anime arrivato in Italia solo all'inizio degli anni '80, eppure la cosa ha generato l'immediato e inevitabile entusiasmo di una fanbase affezionatissima e tutt'altro che ridotta.

Ma quali saranno i tempi che ci toccherà aspettare per dare uno sguardo alla produzione italo-giapponese che porterà sul grande schermo la storia del wrestler dalla maschera di tigre? Al momento non ci sono indicazioni al riguardo, e d'altronde il progetto è soltanto in fase embrionale: tra casting, pre-produzione, riprese e post-produzione, comunque, è lecito pensare che si stia puntando quantomeno alla seconda parte del 2025.

E voi, cosa ne dite? Siete curiosi per questo nuovo progetto? Avreste mai pensato a L'Uomo Tigre come prossimo anime da adattare? Diteci la vostra nei commenti e, ovviamente, condividete con noi le vostre aspettative (e magari i vostri timori).