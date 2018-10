Escape Room: online il primo trailer del thriller psicologico targato Sony

Sony ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Escape Room, nuovo thriller diretto da Adam Robitel (Insidious: L'ultima chiave, The Taking of Deborah Logan) che trae l'idea dai giochi di fuga dal vivo che hanno spopolato negli ultimi anni.

Sinossi: "Escape Room è un thriller psicologico incentrato su sei sconosciuti che si ritrovano in circostanze al di fuori del loro controllo e sono costretti ad usare l'ingegno per trovare indizi e salvare la propria vita."

Il trailer sembra evocare atmosfere di pellicole di successo come SAW - L'enigmista, Quella casa nel bosco e Cube - Il Cubo. Nel cast del film troviamo Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Jay Ellis, Tyler Labine, Nik Dodani, e Yorick Van Wageningen.

Escape Room arriverà nei cinema americani il 4 gennaio 2019, mentre la data d'uscita italiana è ancora sconosciuta.