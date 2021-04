Escape Room 2: Sony fissa la nuova data d'uscita del thriller claustrofobico

Dopo lo straordinario successo di pubblico del primo film, i fan sono impazienti di vedere sul grande schermo Escape Room 2, dopo che appunto l'originale era stato capace di incassare oltre 155 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 9 milioni di dollari. Un successo inaspettato per Sony Pictures che annuncia la nuova data del sequel.

Girato nel corso del 2019, Escape Room 2 sarebbe dovuto uscire inizialmente il 17 aprile 2020 ma l'esplosione improvvisa della pandemia di coronavirus ne ha fatto slittare l'uscita in un primo momento al 1° gennaio 2021 e successivamente al 7 gennaio 2021. Notizia di queste ore, Sony Pictures ha rinviato in maniera definitiva Escape Room 2 al 16 luglio 2021 e ora che le principali città americane hanno riaperto le proprie sale cinematografiche il film potrà quindi contare sul mercato estivo, uno dei momenti migliori per il cinema americano in generale. Vedremo come si comporterà questo sequel al box-office dopo i risultati incoraggianti dati dagli incassi di Godzilla vs. Kong e dagli incassi di Mortal Kombat.

Il precedente capitolo vedeva sei protagonisti intrappolati in un labirinto di stanze mortali: l'unico strumento che avranno per fuggire è la loro arguzia, con la quale proveranno a decifrare indizi e sopravvivere alle trappole.

A dirigere il sequel c'è Bragi F. Schut: sotto la sua guida il set vedrà all'opera le new entry Roden (Teen Wolf, Channel Zero: Butcher’s Block), Indya Moore (Pose, Queen & Slim), Thomas Cocquerel (Table 19, The 100), Carlito Olivero (East Los High, Step Up: High Water). I giovani attori affiancheranno le star del primo film Isabelle Fuhrman, Taylor Russell e Logan Miller.

Su queste pagine potete leggere la recensione del primo Escape Room.