Escape Room 2: la Sony annuncia il cast del sequel

Dopo la diffusione del trailer italiano di Escape Room 2, la Sony, azienda leader dell'intrattenimento, torna a parlarci di questo attesissimo progetto svelandoci il cast del nuovo capitolo del thriller psicologico.

Il primo film, distribuito nelle sale italiane il 4 gennaio, ha avuto un successo mondiale del tutto inaspettato: il budget iniziale era di "soli" 18 milioni di dollari, ma il valore dei biglietti venduti ai box office ha raggiunto l'esorbitante somma di 155 milioni! Una vera sorpresa, anche per la Sony stessa, che di certo non pensava di dar vita ad un sequel. Quantomeno non così presto.

I dettagli sulla trama sono gelosamente custoditi dagli sceneggiatori Sony, ma, visto il grande successo del primo film, forse lo stile e le atmosfere del sequel non saranno così diverse. Il precedente capitolo vede i sei protagonisti intrappolati in un labirinto di stanze mortali: l'unico strumento che avranno per fuggire è la loro arguzia, con la quale proveranno a decifrare indizi e sopravvivere alle trappole.

A dirigere la pellicola sarà Bragi F. Schut: sotto la sua guida il set vedrà all'opera le new entry Roden (Teen Wolf, Channel Zero: Butcher’s Block), Indya Moore (Pose, Queen & Slim), Thomas Cocquerel (Table 19, The 100), Carlito Olivero (East Los High, Step Up: High Water). I giovani attori affiancheranno le star del primo film Isabelle Fuhrman, Taylor Russell e Logan Miller.

Escape Room 2 arriverà nei cinema solo ad agosto 2020 evi rimandiamo alla nostra recensione di Escape Room per ulteriori dettagli.