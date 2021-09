Escape Room 2: Gioco Mortale arriva al cinema, ecco il nuovo trailer!

Sony Pictures Italia ha pubblicato in rete un nuovo spot ufficiale per ricordare l'imminente uscita di Escape Room 2: Gioco Mortale, sequel del thriller psicologico del 2019 che seguirà ancora una volta un gruppo di ragazzi coinvolti in un pericoloso gioco in cui è in palio la loro vita.

"In questo secondo capitolo sei persone si trovano involontariamente bloccate in un’altra serie di escape room, per sopravvivere dovranno svelare lentamente ciò che hanno in comune… e scopriranno che in passato tutti loro hanno già preso parte al gioco" si legge nella sinossi ufficiale diffusa insieme al video, a cui potete dare un'occhiata all'interno della notizia.

Diretto da Adam Robitel, di ritorno alla regia dopo l'ottimo successo ottenuto dalla prima pellicola al box office con un incasso di $155 milioni a fronte di un budget di appena $9 milioni, il film vedrà il ritorno dei protagonisti Taylor Russell e Logan Miller, accompagnati questa volta nel cast da Indya Moore, Holland Roden, Thomas Cocquerel e Carlito Olivero.

Escape Room 2: Gioco Mortale debutterà nelle sale italiane il 23 settembre 2021.

Voi che aspettative avete nei confronti di questo sequel? Avevate apprezzato il primo capitolo? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Escape Room.