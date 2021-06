Escape Room 2: Giochi Mortali, trailer e data di uscita italiana per il nuovo horror

E' stato appena pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Escape Room 2: Giochi Mortali, sequel del thriller psicologico del 2019 diretto da Adam Robitel e con protagonisti Taylor Russell e Logan Miller.

Il film sarà nelle sale il 15 luglio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia e vedrà il ritorno dei protagonisti Taylor Russell e Logan Miller, nonché del regista Adam Robitel. Nel cast anche Indya Moore, Holland Roden, Thomas Cocquerel e Carlito Olivero.

Escape Room 2: Giochi Mortali racconta la storia di sei persone che si trovano involontariamente bloccate in una nuova serie di escape room: per sopravvivere dovranno svelare lentamente ciò che hanno in comune… e così facendo scopriranno che, in passato, tutti loro hanno già preso parte al gioco.

Il primo film si dimostrò un piccolo successo commerciale, e riuscì ad incassare $155,7 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di 9 milioni di dollari: l'utile messo insieme, tenendo conto delle spese di promozione, fu di circa $47 milioni di dollari, e al momento del debutto esordì dietro soltanto ad Aquaman della DC Films con Jason Momoa e Amber Heard.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Escape Room: vi era piaciuto il film originale? Quale sono le vostre aspettative per questo sequel? Ditecelo nella sezione dei commenti!