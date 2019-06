Escape Plan: The Extractors, Stallone e Bautista nel nuovo trailer vietato ai minori

Lionsgate ha diffuso in streaming un nuovissimo trailer vietato ai minori di Escape Plan: The Extractors, il terzo capitolo della saga con protagonista Sylvester Stallone, stavolta affiancato da Dave Bautista, quest'ultimo di ritorno dal secondo capitolo.

Una stagione cinematografica decisamente intensa per Stallone, che in autunno sarà nelle sale con l'ultimo capitolo di Rambo, di cui abbiamo potuto apprezzare il tono crepuscolare esibito nel primo trailer ufficiale, mentre per Bautista è la continuazione di un percorso molto convincente in qualità di attore d'azione nuda e cruda, nonostante le ottime incursioni nella commedia già viste in Guardiani della Galassia e nell'imminente action-comedy Stuber.

Come già rivelato nel precedente trailer di Escape Plan: The Extractor il film sarà distribuito da Lionsgate direttamente per il mercato home-video in Digital 4K Ultra HD, Blu-ray Combo Pack, DVD e Digital a partire dal 2 luglio. Questo terzo capitolo della saga è stato realizzato dal regista e sceneggiatore candidato agli Emmy John Herzfeld (15 Minuti - Follia Omicida a New York, Bobby Z - Il Signore della Droga) e co-sceneggiato da Miles Chapman. Nel cast, oltre ai due protagonisti, ritroviamo anche 50 Cent, presente nel primo capitolo Escape Plan - Fuga dall'Inferno risalente al 2013.

Nel trailer possiamo vedere un po' gli sviluppi della trama principale di questo ultimo capitolo, con l'esperto di sicurezza Ray Breslin (Stallone) che viene ingaggiato per salvare la figlia rapita di un magnate della tecnologia di Hong Kong da una formidabile prigione lettone. Per vendetta però viene catturata la sua ragazza, (interpretata da Jaime King). Lui e il suo team, che include Hush e Trent DeRosa, dovranno affrontare una nuova missione di salvataggio e sconfiggere il loro sadico nemico per riuscire a salvare gli ostaggi prima che scada il tempo.