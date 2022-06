Escape Plan, Schwarzenegger doveva interpretare il ruolo di Stallone: ecco come andò!

Questa sera su Rai 4, alle ore 21:20, andrà in onda il film d'azione Escape Plan - Fuga dall'inferno, che riunisce due grandi star del cinema muscolare anni '80: Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Tuttavia, inizialmente quest'ultimo avrebbe dovuto interpretare il ruolo poi andato a Stallone. Vi raccontiamo come andarono le cose.

Il progetto di Escape Plan era stato concepito fin dall'inizio per essere il veicolo per una grande star d'azione e inizialmente la scelta dei produttori era ricaduta su Bruce Willis (parliamo del 2010, tre anni prima dell'uscita del film), ma l'attore declinò l'offerta. Allora si pensò di trasformare il film nel veicolo per il ritorno sul grande schermo di Arnold Schwarzenegger, che era appena uscito dall'esperienza in politica come governatore della California. Sarebbe stato lui Ray Breslin.

Tuttavia, Schwarzy preferì accettare il ruolo in The Last Stand di Kim Ji-Woon. Tutto venne riconsiderato e riprogettato quindi per accogliere Sylvester Stallone nella parte di Ray Breslin, ma a quel punto fu lo stesso Stallone che inviò il produttore Mark Canton a convincere Stallone a rientrare nel progetto ma in un altro ruolo, quello del co-protagonista Emil Rottmayer. Entusiasta dell'accordo raggiunto, il produttore paragonò questa collaborazione a quella tra Al Pacino e Robert De Niro in Heat - La Sfida di Michael Mann.

La pellicola ottenne quindi un non esaltante successo commerciale quando arrivò nelle sale nel 2013, incassando circa 140 milioni di dollari a fronte di un budget compreso tra i 50 e 70 milioni. Non certo i numeri che i produttori speravano, considerato che se Stallone e Schwarzenegger fossero apparsi insieme in film negli anni '80 avrebbero fatto sfraceli al box-office mondiale.

