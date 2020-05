Escape Plan, un film scritto nel destino di Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger

In occasione del ritorno in tv di Escape Plan: Fuga dall'Inferno, film del 2013 di Mikael Håfström con protagonisti Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, vogliamo raccontarvi la genesi dell'atteso progetto dei due re dell'action anni '80.

L'idea di un film con protagonisti Stallone e Schwarzenegger risale praticamente dalla metà degli anni '80: per i due nel corso del tempo sono stati scritti diversi script, ma Schwarzenegger in una vecchia intervista affermò che, per un verso o per l'altro, i suoi programmi e quelli di Stallone non si erano mai incastrati per permettergli di realizzarle.

Quando però Schwarzenegger terminò il suo mandato come governatore della California, la prima cosa che fece fu accettare il cameo ne I Mercenari - The Expendables (2010), e durante la realizzazione di quella scena lui e Stallone iniziarono a studiare un piano per realizzare ben due film insieme, ovvero I Mercenari 2 (2012) e appunto Escape Plan, arrivato l'anno successivo.

Tuttavia, guardando alle loro carriere, sembra quasi che Escape Plan fosse scritto nel destino delle due star: ad esempio Schwarzenegger nel 1992 era stato la scelta originale di John Brennick per lo sci-fi 2013 - La fortezza (2013 è l'anno in cui sarebbe uscito Escape Plan), che è considerato un remake futuristico del film Sorvegliato speciale (1989) proprio con Stallone. Inoltre la prigione in questo film è molto simile a quella di Face / Off - Due facce di un assassino (1997), per il quale Schwarzenegger e Stallone erano stati considerati come protagonisti prima che John Travolta e Nicolas Cage ottenessero le parti.

Inoltre, entrambi gli attori si erano combattuti il ruolo di John McClane in Trappola di Cristallo, che poi invece andò a Bruce Willis (a su volta considerato per il ruolo che Stallone interpreta in Escape Plan).

