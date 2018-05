Escape Plan 2: Hades, Sylvester Stallone e Dave Bautista nel primo trailer ufficiale

Lo scorso gennaio, Curtis "50 Cent" Jackson si diceva curioso di sapere come sarebbe andato Escape Plan 2: Hades al boxoffice, ma a quanto pare la sua curiosità rimarrà per sempre tale, dato che grazie al primo trailer ufficiale veniamo a sapere in queste ore che il film uscirà solo in versione home video.

La trama del film vedrà nuovamente protagonista Ray Breslin, interpretato da Sylvester Stallone, che anni dopo aver lottato per evadere da una prigione di massima sicurezza, ineludibile, ha messo su una nuova forza di sicurezza privata di alto livello. Quando uno dei membri della sua squadra scompare, però, Breslin deve tornare nell'inferno dal quale era già fuggito una volta per salvare l'amico dal brutale campo di battaglia carcerario noto come Hades.



Escape Plan 2: Hades è diretto da Steven C. Miller (Marauders, Arsenal) e oltre a Stallone vede nel cast anche il grande Dave Bautista, Curstis Jackson, Xiaoming Huang, Jesse Metcalfe, Jamie King e Alphonso A'Qen-Aten Jackson. Come dicevamo, l'uscita nei cinema originale è stata cancellata, quindi il film arriverà direttamente home-video sugli scaffali dei negozi, in Dvd, Blu-ray, Digital e On Demand.



Non è inoltre chiaro quali siano a questo punto i piani per il terzo film, noto al momento come Escape Plan: Devil's Station.