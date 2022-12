Escape from New York, i registi confermano: sarà un sequel del film di Carpenter

In questi anni bulimici di reboot viene naturale pensare, all'annuncio di questo Escape from New York, che anche stavolta si tratti di un'operazione atta a riscrivere più o meno fedelmente la storia già narrata da John Carpenter nel cult del 1981: secondo il trio di registi Radio Silence, però, le cose non stanno esattamente così.

Tutt'altro, in effetti: il terzetto composto da Tyler Gillett, Matt Bellinelli-Olpin e Chad Villella (lo stesso, per intenderci, che ritroveremo alla regia di Scream 6) ha infatti chiarito che questo Escape from New York non sarà un reboot, bensì un vero e proprio sequel del mitologico 1997: Fuga da New York con Kurt Russell.

"Non è un remake. È una di quelle proprietà intellettuali che non puoi rifare, per noi è intoccabile, vive di vita propria nella stratosfera, lo amiamo troppo. Sarà qualcosa di non troppo diverso da Scream: un riferimento e un continuo a ciò che amiamo di quei personaggi e di quel mondo" ha spiegato in queste ore Chad Villella.

Mentre 1997: Fuga da New York rivive grazie al gioco da tavolo rilasciato nei mesi scorsi, dunque, anche il grande schermo si appresta ad accogliere un nuovo capitolo della storia di Snake Plissken (o chi per lui): cosa ne verrà fuori? Restate sintonizzati per scoprirlo!