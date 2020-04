Erza Miller nei guai: la Warner Bros. si sta preparando a trovare un nuovo Flash

Ancora nessuna novità ufficiale da parte di Warner Bros. dopo che il filmato scioccante di Ezra Miller è diventato virale online, ma nuovi rumor suggeriscono che lo studio potrebbe essere pronto ad andare avanti con Flash anche senza di lui.

FandomWire afferma infatti di aver contattato una fonte che li ha informati che, sebbene lo studio non abbia ancora preso una decisione in merito a Miller, sarebbe pronto a trovare un rimpiazzo per il ruolo di Barry Allen pur di portare avanti la produzione del film senza ulteriori ritardi.

Il rapporto menziona anche che la bozza più recente della sceneggiatura ruota attorno al Velocista Scarlatto che "torna indietro nel tempo per salvare sua madre" e nel processo modifica accidentalmente la sua realtà: in questo modo la Warner Bros. effettuerà un lavoro di retcon sul DCEU, con Aquaman di Jason Momoa e Wonder Woman di Gal Gadot che saranno gli unici membri della Justice League rimasti, giustificando così i vari reset del Joker di Joaquin Phoenix e il Batman di Robert Pattinson.

Il rumor segnala anche che Reverse Flash e Mirror Master saranno i cattivi principali del film. Sebbene non ci siano conferme e il report sembri puntare verso quel tipo di dettaglio fin troppo dettagliato per essere corretto, vale la pena notare che il proprietario del sito Andy Signore è sempre stato un punto di riferimento per gli scoop hollywoodiani, almeno prima di essere messo alla porta dopo alcune accuse di cattiva condotta sessuale.

Insomma, sfoderate le fatidiche pinze per la massima cautela e tenevi pronti a tutto. Ricordiamo che Ezra Miller non è sotto indagine per l'incidente con la fan che sta facendo discutere il web da alcuni giorni.