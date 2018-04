Eroi e villain nelle immagini promozionali dell'atteso Avengers: Infinity War

L'attesa per Avengers: Infinity War è enorme, ed i fan non vedono l'ora di vedere il film sul grande schermo. In attesa del 25 aprile, ecco debuttare in rete delle immagini promozionali che trovate comodamente in calce alla notizia.

Oltre a Thanos (Josh Brolin), le cover esclusive mostrano Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), la Vedova Nera (Scarlett Johansson) e Shuri (Letitia Wright); Dottor Strange (Benedict Cumberbatch), Scarlet Witch(Elizabeth Olsen), Okoye (Danai Gurira) e Drax il Distruttore (Dave Bautista); Pantera Nera (Chadwick Boseman), Il Soldato d'Inverno (Sebastian Stan), Nebula (Karen Gillan) e War Machine (Don Cheadle); Thor (Chris Hemsworth), Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), Visione(Paul Bettany) e Mantis (Pom Klementieff); Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Hulk (Mark Ruffalo), Spider-Man (Tom Holland) e Falcon (Anthony Mackie).

Diretto dai fratelli Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War) e prodotto da Kevin Feige dei Marvel Studio, il film è stato scritto da Christopher Markus & Stephen McFeely.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.