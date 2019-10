Gli eroi dello Snyder Cut: raccolti oltre 100.000 dollari per la Prevenzione del Suicidio

Il movimento #ReleaseTheSnyderCut, campagna creata dai fan per convincere Warner Bros. a pubblicare la versione originale del film di Zack Snyder, è riuscito a raccogliere oltre 100.000 dollari per l'American Foundation for Suicide Prevention.

Nel 2017 Snyder ha dovuto abbandonare le riprese del film in seguito al tragico suicidio di sua figlia, e la community ha deciso di supportare la sua visione di Justice League contribuendo attivamente ad una raccolta fondi per l'ente di Prevenzione del Suicidio.

Vendendo magliette in giro per gli Stati Uniti, infatti, il movimento è riuscito ad attirare l'attenzione del regista e di altre star del film come Ray Fisher (Cyborg) e Jason Momoa (Aquaman); nel tempo la causa ha coinvolto tantissime persone soprattutto durante i maggiori eventi dedicati al mondo dell'intrattenimento: grazie al "Project Comic-Con", la community è riuscita a raccogliere oltre 20.000 dollari tra le grandi fiere di San Diego e New York, dove Snyder ha ringraziato personalmente i fan.

"Molte delle persone che lottano contro la depressione hanno trovato la forza di affrontare ogni giorno molto più facilmente riconoscente le stesse sfide emotive dei loro eroi preferiti, che superano i momenti bui per portare speranza e trasmettere il loro eroismo ad altre persone" si legge sul manifesto pubblicato dalla #ReleaseTheSnyderCut sul sito ufficiale dell'American Foundation for Suidice Prevention. "Ho parlato personalmente con diverse persone che sono convinte che l'arte di Zack abbia letteralmente contribuito a salvare le loro vite. Una narrazione potente ha davvero la capacità di guarire, portare consapevolezza e dare vita a cambiamenti. Questo è il motivo per cui combattiamo."



