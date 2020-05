Avengers: tutti gli eroi che hanno ottenuto i poteri dalle Gemme dell'Infinito in ordine

Le Gemme dell'Infinito hanno ricoperto un ruolo fondamentale nella prima macro fase del Marvel Cinematic Universe, conosciuta per l'appunto come l'Infinity Saga: oltre a rappresentare il mezzo definitivo per il piano di Thanos, questi pontentissimi oggetti hanno fornito anche i poteri a diversi protagonisti del franchise. Vediamo quali.

Scarlet Witch

Introdotta nella scena post-credit di The Winter Soldier prima di apparire in Avengers: Age of Ultron, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) ha ricevuto i propri straordinari poteri grazie alla Gemma della Mente e gli esperimenti del Barone Strucker con lo Scettro di Loki. Nonostante molte delle "cavie" non siano sopravvissute, Wanda ha ottenuto delle abilità di telecinesi e manipolazione mentale che la rendono senza dubbio uno dei personaggi più potenti di tutto il MCU.

Quicksilver

Per Pietro Maximoff (Aaron Taylor-Johnson) vale lo stesso discorso della sorella Wanda: dopo essersi offerto volontario per gli esperimenti con la Gemma della Mente, Quicksilver, come suggerisce il nome, ha ottenuto il potere di muoversi ad estrema velocità che purtroppo abbiamo potuto vedere in azione solamente durante lo scontro con Ultron.

Visione

Come gli altri due, Visione (Paul Bettany) ha ricoperto il suo primo importante ruolo durante gli eventi di Avengers: Age of Ultron e ha ottenuto i suoi poteri (e la vita) grazie alla Gemma della Mente, che Tony Stark ha fuso insieme a Jarvis, Ultron e del vibranio in modo da contrastare la pericolosa intelligenza artificiale. Non solo: Vision è l'unico personaggio che trae le proprie abilità dall'utilizzo della Gemma incastonata nel suo corpo, per la precisione sulla fronte.

Captain Marvel

L'ultima arrivata di questo gruppo in realtà, cronologicamente, è entrata in contatto con le Gemme molti anni prima degli altri personaggi: Carol Denvers è infatti diventata Captain Marvel nel 1989, quando ha assorbito l'energia del Tesseract (la Gemma dello Spazio) scaturita in seguito all'esplosione del nucleo dell’aereo progettato da Mar-Vell/Lawson. Come confermato dallo stesso Kevin Feige, le sue straordinaria abilità di volare, sparare raggi fotonici e aumentare a dismisura la propria forza la rendono il personaggio più potente del MCU.

