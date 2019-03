Gli eroi hanno un lato oscuro nel poster di X-Men: Dark Phoenix

Anche se l'acquisizione della Fox da parte della Disney vuol dire "reboot" per i mutanti di casa Marvel, c'è un ultimo film del ciclo di storie iniziato da Bryan Singer nel lontano 2000 in uscita, che chiuderà la saga e che ha come titolo X-Men: Dark Phoenix.

Il film, che per la protagonista Sophie Turner è la versione fatta bene di X-Men: Conflitto finale, è scritto e diretto da Simon Kinberg ed arriverà nei cinema di tutto il mondo questo giugno. Nella pellicola, ispirata all'iconica run a fumetti sulla Fenice Nera, Jean Grey si sdoppia nella Fenice creando caos e scompiglio nel mondo e, soprattutto, dividendo in due gli stessi X-Men: alcuni di loro vogliono salvare Jean ad ogni costo, altri pensano sia un pericolo da eliminare.

In occasione della presentazione del film al WonderCon Anaheim, la Fox ha diffuso in rete uno splendido poster disegnato di X-Men: Dark Phoenix in cui vediamo la Jean di Sophie Turner e la tagline: "Ogni eroe ha un lato oscuro".

La pellicola ha fatto parlare di sé, in questi ultimi mesi, per via di una fuga di notizie e di pesanti spoiler, inclusa la morte di un personaggio chiave della saga, e per alcuni rumor riguardo la riuscita del film in generale, non proprio positiva.