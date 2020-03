Ecco quali eroi Marvel Tom Holland porterebbe con sé su un'isola deserta

Certe domande appartengono alla categoria di quelle che potrebbero valere il proverbiale milione di dollari, tanto è difficile decidere quale sia la risposta giusta: tra queste figura sicuramente una questione posta a Tom Holland e relativa al Marvel Cinematic Universe.

All'attore di Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, infatti, è stato chiesto di scegliere tra i suoi colleghi Avengers soltanto due eroi che porterebbe con sé come compagni di sventura in caso di un'eventuale naufragio su un'isola deserta.

Holland, in realtà, non ha avuto grossi dubbi al riguardo: "L'isola deserta mi fa pensare immediatamente a Chris Hemsworth, perché vive in Australia e saprebbe sicuramente cavarsela in certe situazioni. Il secondo potrebbe essere... Forse Dave Bautista? Semplicemente perché è un grande. E due bestie sono meglio di una sola bestia" ha risposto l'attore.

Chissà cosa penserebbero al riguardo Thor e Drax: certo è che i due costituiscono senz'altro buona parte della forza bruta e selvaggia degli Avengers, per cui potrebbero effettivamente essere due delle scelte più indicate.

Per il futuro del franchise, intanto, si parla di un possibile ingresso di Emily Blunt nel Marvel Cinematic Universe; proprio il marito di Blunt, John Krasinski, si è detto più volte disponibile a fare da regista per un film del Marvel Cinematic Universe.