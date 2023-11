Quali eroi Marvel Joaquin Phoenix avrebbe potuto interpretare prima di Joker?

Dopo anni di tentennamento e categorici rifiuti, è stato proprio il genere dei cinecomics a donare il primo Oscar come Miglior attore a Joaquin Phoenix per l'iconico ruolo di Joker.

L'omonimo film di Todd Philips ha rappresentato uno dei successi di pubblico e critica maggiori del 2020 e, più in generale, degli ultimi anni. Dopo il plauso collettivo per la sontuosa interpretazione di Arthur Fleck, intrisa di un’elegante fragilità venata di follia, la carriera di Joaquin Phoenix ha vissuto una costante ascesa, in grado di consolidare la sua posizione, già pienamente affermata, nell’Olimpo di Hollywood.

Negli ultimi giorni, l’interprete statunitense è tornato nelle sale di tutto il mondo con il discusso Napoleon, l’ultimo film di Ridley Scott già re del box office italiano. Tra conquiste, fallimenti e una travagliata storia d’amore, la pellicola sull’imperatore francese rappresenta il consolidamento del sodalizio tra Phoenix e Scott, inaugurato nel 2000 con Il Gladiatore.

Da The Master a Lei passando per Beau ha paura, il nostro attore ha dato ampiamente prova del proprio immenso talento recitativo calandosi in molteplici panni e svariati ruoli, uno più complesso e delicato dell’altro. Tuttavia, c’è una saga cinematografica storicamente interessata ad includere tra le sue fila il buon Joaquin Phoenix senza mai riuscirci: si tratta dei Marvel Studios di Kevin Feige.

Prima ancora di Joker, il villain più iconico del personaggio di Batman e, più in generale, dell’intero universo DC, Phoenix ricevette varie offerte per entrare nel Marvel Cinematic Universe assumendone un ruolo di primo piano assoluto.

Nel 2010, infatti, le menti della Casa delle Idee erano alla ricerca di un nuovo volto per Bruce Banner/Hulk, dopo l’addio di Edward Norton. La storia ci insegna che il ruolo fu assegnato a Mark Ruffalo, ma la prima scelta sarebbe stata, senza dubbio, proprio Joaquin Phoenix.

Nonostante il primo netto rifiuto della star, i Marvel Studios non mollarono la presa e cercarono di convincerlo proponendogli, qualche anno dopo, il ruolo da protagonista in Doctor Strange. Purtroppo, il lungo “corteggiamento” di Kevin Feige non convinse affatto Phoenix, il quale dichiarò, nel corso di un’intervista per Time Out London: “Non ho mai avuto la sensazione che questi progetti sarebbero stati davvero soddisfacenti per me”.

La doppia bocciatura fu un duro colpo per la Marvel, che in ogni caso può vantare un cast di primissimo livello. Tuttavia, sembra proprio che le strade di Joaquin Phoenix (qui i suoi film “dimenticati”) e dell’MCU siano destinate a non incontrarsi facilmente.