Eroi e Devianti presentati nell'ultima sinossi de Glie Eterni: chi la spunterà?

L'anno è appena iniziato e, tra le numerose ed attese pellicole del Marvel Cinematic Universe, probabilmente Gli Eterni è quella che ci incuriosisce di più: ad accrescere l'hype la nuova sinossi appena distribuita, nella quale tutti i protagonisti vengono presentati.

La più recente descrizione è uscita dai Marvel Studios poche ore fa, in occasione della visita di uno degli investitori del colosso del cinema:

"Ne Gli Eterni dei Marvel Studios un nuovo, entusiasmante, team di supereroi debutta nell'universo cinematografico Marvel: antichi alieni che vivono in segreto sulla Terra da migliaia di anni. A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe a uscire dalle ombre per ricongiungersi con il più antico nemico dell'umanità, i Devianti ".

Continua poi con una panoramica del cast:

"L'eccezionale cast dell'ensemble comprende Richard Madden nei panni dell'onnipotente Ikaris, Gemma Chan nei panni dell'amante Sersi, Kumail Nanjiani nei panni del re cosmico, Lauren Ridloff nei panni della super veloce Makkari, Brian Tyree Henry nell'inventore intelligente Phastos, Salma Hayak nel ruolo del saggio e spirituale leader Ajak, Lia McHugh nel ruolo dell'eternamente giovane e attraente Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nel ruolo di Druig, il più anziano per distacco, e Angelina Jolie nel ruolo della feroce guerriera Thena. Infine c'è Kit Harrington come Dane Whitman ".

Le ultime riprese de Gli Eterni sono attualmente in corso presso l'Università di Oxford e la pellicola uscirà nelle sale statunitensi il prossimo 6 novembre e, nonostante non sia ancora stata fissata, la data della premiere italiana non sarà poi così diversa.

Per altre curiosità vi suggeriamo di passare dal collegamento tra Thor: Ragnarok e Gli Eterni, appena scoperto, e dalla strabiliante trasformazione di Kumail Nanjiani.