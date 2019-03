Gli eroi e i caduti nel nuovo poster internazionale di Avengers: Endgame!

E' stato pubblicato un nuovo spettacolare poster internazionale di Avengers: Endgame, il crossover definitivo che si appresta a cambiare per sempre le sorti del Marvel Cinematic Universe.

L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, riprende molto il poster rilasciato in occasione del nuovo trailer ufficiale ma con delle differenze sostanziali: pur riportando pari pari le pose della maggior parte dei sopravvissuti, il nuovo poster ci mostra anche altri importanti personaggi come la Valchiria di Tessa Thompson. Ciò che salta di più all'occhio è però la parte inferiore dell'immagine, ovvero la zona d'ombra che ritrae tutti i personaggi scomparsi in seguito agli eventi di Avengers: Infinity War.

Non è la prima volta che i Marvel Studios utilizzano questo contrasto di colori per la promozione del film. Se nel trailer di Endgame era già presente il bianco e nero per indicare le scene passate, nei nuovi character poster il contrasto è stato utilizzato anche per distinguere i sopravvissuti da quelli che dovranno essere "vendicati".

Diretto nuovamente dai Fratelli Russo, Avengers: Endgame arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile. Durante una recente intervista, i registi hanno spiegato che il tono del film sarà molto diverso da quello di Infinity War, definendo il quarto capitolo dei Vendicatori come un film unico nel suo genere.