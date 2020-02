Ecco quale eroe dell'MCU sarebbe piaciuto interpretare a Robert Downey Jr.

In un universo parallelo, chissà, Robert Downey Jr. non è conosciuto in tutto il mondo come il Tony Stark del Marvel Cinematic Universe. Se la storia avesse imboccato una strada diversa, però, magari l'avremmo visto indossare il costume di un altro eroe Marvel: ma quali sarebbero state, in questo caso, le preferenze di Robert?

L'attore ha le idee molto chiare in proposito, a quanto pare: durante un'ospitata a BBC Radio 1 per promuovere il suo Dolittle, infatti, Downey Jr. ha risposto ad alcune domande che gli sono state poste dai suoi fan più piccoli, tra le quali quella di chi gli chiedeva, appunto, a quale supereroe gli sarebbe piaciuto prestare il suo volto.

"Buttando uno sguardo indietro (e anche perché sono un grande fan di Jeremy Renner, amo il modo in cui ha reso il personaggio soprattutto quando è diventato Ronin) probabilmente direi Hawkeye" ha spiegato Robert Downey Jr. E voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vederlo nei panni di Occhio di Falco o, tutto sommato, preferite tenervi stretto il nostro amato Tony Stark?

