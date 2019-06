Ecco con quale eroe Marvel Tom Holland farebbe squadra volentieri

In Spider-Man: Far From Home, com'è ormai ben noto, Peter Parker non agirà da solo: il nostro eroe sarà in squadra con Mysterio, almeno finché questo non dovesse rivelarsi il temibilissimo villain che tutti conosciamo.

Durante un'intervista per la promozione del film, a Tom Holland è stato dunque chiesto cosa pensasse dell'idea di far squadra con un altro personaggio Marvel a suo piacimento, o comunque se avesse delle preferenze in tal senso: il roster Marvel, d'altronde, è talmente grande che l'attore avrebbe soltanto l'imbarazzo della scelta.

Holland, in realtà, non ha mostrato dubbi sull'argomento: la sua scelta è infatti ricaduta subito su Wolverine, senza alcuna esitazione. "Mi piacerebbe fare Spider-Man e Wolverine. C'è una storia molto, molto interessante in Spider-Man Ultimate in cui Spider-Man e Wolverine si scambiano i corpi per un giorno. Peter Parker si sveglia nel corpo di Wolverine, tipo" ha spiegato l'attore.

Sentito, Marvel? Chissà che ai piani alti non venga l'idea di puntare sul serio su qualcosa del genere: i fan, molto probabilmente, non disdegnerebbero. Certo, ci sarebbe da convincere Hugh Jackman a rivestire i panni del mutante, oppure trovare un suo sostituto...

Le stime sui possibili guadagni di Spider-Man: Far From Home sono impressionanti: si pensa che il film possa incassare mezzo miliardo di dollari in appena dieci giorni. In Cina, infatti, Far From Home ha aperto con un incasso di 35,5 milioni nel solo giorno di debutto.