Ecco quale eroe del Marvel Cinematic Universe Mark Ruffalo avrebbe voluto interpretare

Se non fosse sopraggiunta l'incompatibilità con Edward Norton per il ruolo di Hulk avremmo visto comunque Mark Ruffalo nel Marvel Cinematic Universe in un ruolo diverso da quello del gigante verde? L'attore sembra avere le idee chiare in proposito.

Nel corso del suo intervento al Chicago Comic & Entertainment, infatti, Ruffalo non ha nascosto di ammirare parecchio un certo personaggio interpretato da un suo collega e che, a breve, sarà anche protagonista di un'attesissima serie che sbarcherà su Disney+.

"Mi è sempre piaciuto Visione. In qualche modo sembra il supereroe definitivo. Sa volare, sa fare così tante cose. È davvero diverso dagli altri ed è sfruttato meno del dovuto, a parer mio. Ho una certa affinità con lui perché in un certo senso è come se fosse un mio figlio" ha spiegato Ruffalo ai fan presenti al suo panel.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere Mark Ruffalo al posto di Paul Bettany nel ruolo del compagno di Scarlet Witch? Sempre Ruffalo, intanto, ha auspicato l'arrivo di una serie TV su Hulk nel Marvel Cinematic Universe. L'attore ha buttato lì una proposta (di realizzazione molto, molto difficile) per un regista a cui affidare un film del Marvel Cinematic Universe in futuro. Spoiler: si tratta di uno a cui i film Marvel non sembrano andare molto a genio!